POL-HRO: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen in Teterow festgestellt

Teterow (ots) -



Am frühen Samstagvormittag (13.11.2021) hat die Polizei bei Verkehrskontrollen in Teterow mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.



So erregte ein 37-jähriger Teterower die Aufmerksamkeit der Beamten, als er in der Poggestraße mit einem E-Scooter auf dem Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass weder das Fahrzeug versichert noch zugelassen war, noch der Fahrer die zum Führen dieses Elektrokleinstfahrzeuges erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Da die erreichbare Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges mit 45 km/h über den für solche Fahrzeuge erlaubten 25 km/h lag, hätte der Fahrzeugführer dafür allerdings auch keine Versicherung bekommen, wohl aber eine Motorradfahrerlaubnis haben müssen.



Die Polizei Teterow möchte die Bürger noch einmal darauf hinweisen, dass nicht alles, was man heute kaufen kann, auf den Straßen auch erlaubt ist.



Ein anderes Streifenteam nutzte den ruhigen Vormittag und überwachte die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 108 in Thürkow. Hier mussten innerhalb von zwei Stunden elf Verstöße geahndet werden. Auch wenn bei Spitzenwerten von 85 km/h bei erlaubten 70 kein wirklicher Raser unterwegs war, sind die Bußgelder seit dem Inkrafttreten des neuen Tatbestandskataloges schon empfindlicher.



Letztendlich wurden auch einige Fahrzeuge festgestellt, welche entweder falsch beladen waren, die Ladung falsch gesichert oder aber das Fahrzeug nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand war. Auch hier wurden fünf Bußgeldanzeigen gefertigt und Mängelscheine ausgefüllt.



Olaf Gärtner, Polizeirevier Teterow



Polizeihauptkommissar



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell