POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 20

Metelsdorf (ots) -



Am 13.11.2021 gegen 09:05 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen dem Anschluss Wismar-Mitte und dem Autobahnkreuz Wismar ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Am Unfallort kam ein polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW alleinbeteiligt auf Grund eines Reifenschadens nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Bankette.

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer (offene Armfraktur, Brustprellung) sowie der polnische Beifahrer (Brustprellung, Kopfverletzung) schwer. Es kamen zwei Rettungswagen nebst Notarzt sowie die Feuerwehr aus Dorf Mecklenburg zum Einsatz.

Beide verletzten Personen wurden in das SANA-Hanseklinikum Wismar überführt und werden dort weiter stationär behandelt.

Zwecks Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei Upahl eingesetzt.

Der völlig zerstörte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Am Fahrzeug sowie der Baulast entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.



Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die BAB 20 wurde zeitweise voll gesperrt.



Im Auftrag



gez. Gerd Schulz



Polizeihauptmeister

AVPR Metelsdorf



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell