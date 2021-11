POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.11.2021, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich in der Kranichstraße

in Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr ein 53-Jähriger mit seinem PKW Ford die

Kranichstraße in Richtung Demminer Straße. Zur gleichen Zeit

überquerte eine 84-Jährige fußläufig die Kranichstraße. Aus bisher

ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin

und dem Ford. Bei dem Unfall wurde die 84-Jährige schwer, jedoch

nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen ins

Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Fahrer des Ford blieb

unverletzt. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



