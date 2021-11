POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung beendet

Schwerin (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden 12 bzw. 14 Jahre alten Mädchen aus Schwerin (unsere Meldung vom 11.11.2021, 15:56 Uhr) ist beendet.



Beide kehrten am frühen Freitagabend nach Hause bzw. in ihre Unterkunft zurück. Sie sind wohlauf.



Für den Fall der Übernahme von Bildern und Daten der Öffentlichkeitsfahndung auf eigene Portale wird um Löschung der Daten gebeten.



