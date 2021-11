POL-HWI: Weitere Graffiti-Straftaten aufgeklärt

Wismar (ots) -



Bereits am 19. September 2021 konnte ein 21-jähriger männlicher Tatverdächtiger aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg nach einem Zeugenhinweis gestellt werden. Kurz zuvor hatte der Mann ein Graffito auf ein Verkehrsschild im Wismarer Stadtgebiet aufgetragen.



Im Rahmen der Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Wismar konnten dieser Person nun sieben weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti, die unter anderem auf Hausfassaden aufgetragen worden sind, zugeordnet werden.

Der hierbei verursachte Schaden, der im Zeitraum von Mai bis Oktober entstanden ist, beläuft sich schätzungsweise auf 7.000 Euro.



Insoweit keine weitere Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



