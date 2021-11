POL-HWI: Vollsperrung der B 105 nach Verkehrsunfall

Hornstorf (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 5:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 105 Höhe Rüggow ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.



Der 41-jährige Fahrer eines Transporters, der die B 105 aus Richtung Rostock befuhr, bog an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Rüggow ab. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Transporter und stieß mit diesem zusammen. Dessen 55-jähriger Fahrer und der 22-jährige Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und durch Rettungskräfte ins Klinikum gebracht.



Auch der 41-jährige Fahrer des Transporters verletzte sich bei dem Unfall und lehnte jedoch jedwede ärztlich Hilfe vor Ort ab.



Die Ampel war zum Zeitpunkt des Unfalles ausgeschaltet.



Der entstandene Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 50.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme, der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sowie der Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe durch die freiwilligen Feuerwehren Hornstorf und Benz war die Fahrbahn nach einer Vollsperrung gegen 7:30 Uhr wieder freigegeben.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell