POL-LWL: PKW brennt vollständig aus

Neu Gülze (ots) -



Am Donnerstag kam es in Neu Gülze zum Brand eines PKW. Nach Angaben des 65-jährigen deutschen Fahrers, sei das Feuer während der Fahrt im Motorraum des PKW ausgebrochen. Er selbst konnte das Auto rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Anschließend brannte das Auto vollständig aus. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt, eine technische Ursache wird vermutet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell