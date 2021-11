POL-HST: Räuberischer Diebstahl in der Stralsunder Altstadt

Stralsund (ots) -



Am Donnerstag, dem 11.11.2021, kam es vor einem Bekleidungsgeschäft in der Stralsunder Altstadt mutmaßlich zu einem räuberischen Diebstahl.



Gegen 12:45 Uhr bemerkte eine 38-jährige Zeugin in der Heilgeiststraße eine Dame mit einem Rollator, die an einem Bekleidungsgeschäft vorbei ging und sich augenscheinlich draußen zwei Kleidungsstücke von einem Ständer nahm, ohne diese zu bezahlen. Die Zeugin ging auf die 50-jährige Dame zu und sprach sie darauf an. Nach ersten Erkenntnissen soll die 50-Jährige unvermittelt angefangen haben, die Zeugin mehrfach wegzuschubsen und die geballte Faust zum Schlag erhoben haben. Die 38-Jährige konnte den Schlag abwehren und blieb somit unverletzt.



Die 50-jährige Deutsche entwendete zwei Oberteile im Wert von circa 100 Euro. Durch das Eingreifen der 38-jährigen Vietnamesin konnten die Sachen an den Eigentümer zurückgegeben werden.



Gegen die 50-Jährige hat die Kriminalpolizei Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen.



