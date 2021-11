POL-GÜ: Diebe entwenden Motorsensen und Diesel vom Gelände einer Forstbaumschule

Güstrow (ots) -



Die Forstbaumschule in Güstrow (Klueß) wurde in den vergangenen vier Wochen mehrfach von Dieben heimgesucht.

Bereits Mitte Oktober hebelten unbekannte Täter ein Fenster zum ~Gebäude auf und gelangten so ins Innere. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Tatortarbeit konnte festgestellt werden, dass keine Gegenstände entwendeten worden sind. Dennoch ist ein Schaden von 300 Euro entstanden.

Ein weiteres Mal wurde in die Werkstatt eingebrochen. Neben einer Stihl Motorsense MS261 (800 Euro) wurden 150 Liter Diesel (200 Euro) mitgenommen.

Gestern wurde nun bekannt, das von den Ladeflächen der Transporter sechs Motorsensen der Marke Stihl entwendet wurden und dem Unternehmen ein Sachschaden von 4.000 Euro entstanden ist.



Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Hat jemand trotz der Abgeschiedenheit der Örtlichkeit Beobachtungeng gemacht bzw. kann Hinweise zum Verbleib der entwendeten Motorsensen geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Güstrow, Telefon 03843 - 2660, über die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.~



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell