POL-GÜ: Polizei stoppt Radfahrer mit über drei Promille

Den Beamten fiel am 11.11.2021 gegen 16:20 Uhr ein Radfahrer auf, der auf der L18, Höhe Zarnewanz unterwegs war. Er hatte kein Licht und somit in der Dämmerung schlecht erkennbar. Daher wurde der 42 jährige deutsche Radfahrer gestoppt und kontrolliert. Im Gespräch wurde Atemalkohol festgestellt und er pustete 3,15 Promille. Nun wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



