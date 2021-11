POL-HRO: 13-jährige Rostockerin vermisst

Rostock (ots) -



Die Polizei in Rostock bittet dringend um Mithilfe bei Suche nach einer Vermissten. Wer hat die 13-Jährige seit dem 02.11.2021 gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben?



Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=175580&processor=processor.sa.pressemitteilung



