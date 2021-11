POL-NB: Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 09.11.2021 zum 10.11.2021 kam es im Ponyweg in Neubrandenburg zu Diebstählen von Werkzeugen aus zwei Firmenfahrzeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter auf gewaltsame Weise die Ladebereiche der Fahrzeuge. Aus einem PKW Renault Kangoo wurde eine Motorsense der Marke Stihl, verschiedene Arbeitsmaterialien zum Reinigen sowie drei blaue Jacken mit der Aufschrift "Lucia GmbH" gestohlen. Der Schaden wird derzeit mit 1400 EUR beziffert. Aus einem Transporter Renault Master wurde ein Vibrationsstampfer des Herstellers Husquarna, ein Bodenverdichter unbekannter Marke und eine Kehrbürste von Stihl entwendet. Hier wird der Schaden auf ca. 4500 EUR geschätzt.



Die Ermittlungen wegen der Diebstähle wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit im Ponyweg auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell