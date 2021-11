POL-HRO: Zwei Fahrkartenautomaten gesprengt

Rostock (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag sind in Papendorf, Landkreis Rostock, zwei Fahrkartenautomaten der Bahn gesprengt worden. Zeugen vernahmen gegen 3 Uhr nachts laute Knallgeräusche. An den Automaten entstand ein Gesamtschaden von ca. 40 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen gelangen die Täter an die Geldkassette. Wie viel Bargeld entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.



Weitere Zeugen, die auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen zur Tatzeit in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 038208 888 2222, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



