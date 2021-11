POL-HRO: Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Rostock (ots) -



Eine Vermisstensuche in Rostock hat am gestrigen Abend ein glimpfliches Ende genommen. Der Polizei in Rostock wurde am Vormittag ein vermisstes Kind gemeldet. Der 7-jährige Junge war nicht in der Schule erschienen und Eltern sowie Lehrer machten sich Sorgen. Umgehend wurden die erforderlichen Suchmaßnahmen durch die Polizei eingeleitet. Leider erfolglos.



Einem 18-Jährigen fiel der Junge gegen 17:00 Uhr in einer Straßenbahn auf. Der Junge fragte den Bützower nach dem Weg zurück nach Evershagen. Der junge Mann merkte sofort, dass der 7-Jährige Hilfe braucht, um nach Hause zu kommen. Kurzerhand entschied er sich, das Kind nach Evershagen zu begleiten, obwohl er sich in Rostock nicht besonders gut auskannte. Die Eltern, die sich an der Suche beteiligt hatten, konnten ihren kleinen Ausreißer dann überglücklich in die Arme schließen.



Die Rostocker Polizei bedankt sich auf diesem Wege ausdrücklich bei dem jungen Mann aus Bützow, denn ihm ist das glückliche Ende der Suche zu verdanken.



