POL-NB: Zeugen nach Einbruch in Malchiner Geschäft gesucht

Malchin (ots) -



In den Morgenstunden des 10.11.2021 kam es in Malchin zu einem Einbruch in einen Getränkehandel, bei dem mehrere hochwertige Spirituosen gestohlen wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 00:00 Uhr bis 05:50 Uhr des 10.11.2021 gewaltsam Zutritt zum Geschäft in der Stavenhagener Straße und entwendeten mehrere hochwertige Spirituosen, Limonaden, Energy-Drinks und sogenannte Alkopops sowie diverse Stangen Zigaretten. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 5000 EUR beziffert.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg kamen zur Spurensuche und -sicherung am Tatort zum Einsatz. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin Zeugen gesucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben oder Abgaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03991-231 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



