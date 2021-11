POL-LWL: Autofahrer mit Laserpointer geblendet

Parchim (ots) -



Nachdem ein Autofahrer am späten Mittwochabend in Parchim eigenen Angaben zufolge mit einem Laserpointer geblendet worden war, hat die Polizei wenig später zwei Tatverdächtige stellen können. Nach Angaben des Autofahrers, war er mit seinem PKW auf dem Westring unterwegs, als er plötzlich von einem Laserstrahl geblendet wurde, der aus Richtung zweier Fußgänger kam. Er informierte daraufhin die Polizei, die wenig später im Umfeld zwei 15-jährige Jugendliche stellen konnten. Bei den beiden aus Syrien stammenden Jugendlichen fand die Polizei einen Laserpointer, der anschließend sichergestellt wurde. Ob die beiden Jugendlichen den Laserpointer absichtlich auf den Autofahrer gerichtet haben, wird nun im Zuge einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geklärt werden müssen.



