POL-LWL: Rucksack aus PKW gestohlen

Aus einem PKW haben unbekannte Täter am Mittwochabend in Wittenburg einen Rucksack samt persönlicher Papiere und Bargeld gestohlen. Der Vorfall ereignete sich vor einem Hotel, als der Fahrer dort einchecken wollte und dazu kurzeitig seinen PKW verlassen hatte. Minuten später bei seiner Rückkehr bemerkte der Fahrer den Diebstahl und informierte daraufhin die Polizei. Da die Polizei keine Aufbruchspuren am Auto fand ist nicht auszuschließend, dass der PKW nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei, niemals Geldbörsen oder andere Wertgegenstände in parkenden Autos zurückzulassen. Auch bei nur kurzer Abwesenheit sollten Fahrzeuge und deren Fenster sicher verschlossen werden.



