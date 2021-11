POL-NB: 13-Jährige aus Neustrelitz weiterhin vermisst

Neustrelitz (ots) -



Die Polizei in Neustrelitz sucht weiterhin nach einem 13-jährigen Mädchen aus Neustrelitz. Eine erste Meldung wurde bereits am Dienstagnachmittag veröffentlicht. (https://bit.ly/3n1uTpA)



Eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3H4H7ps



Bisherige Fahndungsmaßnahmen nach dem Mädchen verliefen leider ohne Erfolg. Hinweise aus der Bevölkerung führten ebenfalls nicht zum Auffinden des Mädchens. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit weiterhin um Mithilfe bei der Suche und die Medien um die Fortführung der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs.



Hinweise werden von der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



Gegenwärtig liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.



