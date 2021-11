POL-NB: Auffahrunfall durch Wildwechsel auf B 192

Waren (ots) -



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger mit seinem Citroen die B 192 aus Neubrandenburg kommend in Richtung Waren. Zwischen den Ortschaften Marihn und Möllenhagen bremste er sein Fahrzeug abrupt wegen eines Wildwechsels. Ein nachfolgender 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer bemerkte die Gefahrenbremsung zu spät und fuhr auf den Citroen auf.



Durch den Zusammenstoß entstand an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch einen Abschleppdienst geborgen. Wegen austretender Betriebsstoffe wurden die Kameradinnen und Kameraden der FFWen Luckow und Marihn alarmiert, die die Verunreinigungen beseitigten und die Unfallstelle ausgeleuchteten. Zudem wurde ein Fahrer durch den Rettungsdienst behandelt, weil er sich leicht verletzte.

Für die Bergung wurde die B 192 ca. 30 Minuten lang vollständig gesperrt. Anschließend erfolgte eine halbseitige Öffnung, bis die Unfallstelle vollständig beräumt wurde.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt.

Beide Fahrzeugführer sind deutsche Staatsangehörige.



