POL-NB: Eigentümer eines aufgefundenen E-Bikes gesucht

Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg erhielten am gestrigen 09.11.2021 gegen 13:30 Uhr den Hinweis zu einem aufgefundenen E-Bike nahe des Neubrandenburger Ölmühlenbachs. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer des Rades und nach Zeugen des mutmaßlichen Diebstahls.



Bei dem aufgefundenen E-Bike handelt es sich um ein matt- schwarzes Damenelektrofahrrad des Herstellers Genesis. Dieses wurde durch Passanten an einem Querweg zwischen der Hochschule und dem Ölmühlenbach gefunden. Das E-Bike wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.



Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Eigentümer des E-Bikes, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 zu melden. Darüber hinaus werden weitere Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bzw. zum Abstellen des E-Bikes am Fundort geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter angegebener Rufnummer oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



