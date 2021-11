POL-LWL: Autos stießen im Gegenverkehr zusammen

Crivitz (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW ist am Mittwochvormittag in Crivitz ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Autofahrerin in der Weinbergstraße mit ihrem Wagen an einem parkenden LKW vorbeigefahren, als es dabei zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW kam. Dessen 82-jähriger deutscher Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.



