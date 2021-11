POL-HWI: Mehrere Graffiti-Taten in Wismarer Stadtgebiet aufgeklärt

Wismar (ots) -



Bereits im Juli dieses Jahres stellte die Rostocker Polizei dank eines Zeugenhinweises einen 21-jährigen Mann im Zusammenhang mit dem Aufbringen eines Graffito in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt.



Im Rahmen der sich anschließenden Ermittlungen konnten dem 21-jährigen, deutschen Beschuldigten nun auch mehrere Schmierereien aus dem Wismarer Stadtgebiet zugeordnet werden. Bei den Taten, die sich im Zeitraum von Mai bis Juli 2021 ereignet haben, entstand ein Gesamtschaden von über 4.500 EUR.



Die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen werden nun an die zuständige Staatsanwaltschaft gereicht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell