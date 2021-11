POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden in Ahlbeck

Heringsdorf (ots) -



Am 09.11.2021 ereignete sich gegen 17:10 Uhr in 17419 Ahlbeck ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Ein 59-jährige Fahrer eines PKW Opel wollte von einem Supermarktparkplatz in die Swinemünder Chaussee einbiegen und übersah nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden PKW Skoda, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.



Die 19-jährige Skoda-Fahrerin und zwei Mitinsassen sowie der Opel-Fahrer wurden durch dem Zusammenstoß verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in die umliegenden Krankenhäuser nach Wolgast und Greifswald gebracht werden.



Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe austraten, wurden die Kameradinnen und Kameraden der FFW Ahlbeck alarmiert, um die gefährlichen Verunreinigungen zu beseitigten.



Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg



