POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Am Dienstag, dem 09.11.2021 kam es gegen 15:20 Uhr in der Ortslage

Tessin (Landkreis Rostock) zu einem Verkehrsunfall, wobei ein

11-jähriger Junge schwer verletzt wurde.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der B 110. Von

hinten, in gleicher Fahrtrichtung, näherte sich ein polnischer

Kleintransporter mit Anhänger. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges

verließ der Junge den Radweg und fuhr auf die Straße. Hierbei wurde

er von dem Kleintransporter seitlich erfasst. Der Junge kam neben der

Fahrbahn zum Liegen und wurde anschließend in ein Rostocker

Krankenhaus gebracht. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde

die DEKRA hinzugezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.



