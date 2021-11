POL-HWI: Diebstähle von Baustellen

Zickhusen (ots) -



Am zurückliegenden Wochenende machten sich unbekannte Täter auf zwei Baustellen in Holdorf und Zickhusen zu schaffen.



Im Zeitraum vom Freitagnachmittag bis zum gestrigen Montagmorgen entwendeten der oder die unbekannten Täter von der Baustelle am Bahnübergang in Holdorf eine Radladergabel. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Etwa im selben Tatzeitraum entwendeten unbekannte Diebe etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger, der auf einer Baustelle an der B106/Zickhusen abgestellt war. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise bei 400 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell