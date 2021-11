POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 206 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 08.11.21, gegen 19.45 Uhr, kam es auf der L 206 zu einem

Verkehrsunfall. Der 39-jährige polnische Fahrer eines PKW Citroen

befuhr mit seinem Fahrzeug die L 206 aus Richtung Altenhof kommend in

Richtung Jaebetz. Auf gerader Strecke kam der PKW aus bislang

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr

den angrenzenden Straßengraben. In der weiteren Folge überschlug sich

der Citroen und kam anschließend auf dem angrenzenden Acker auf dem

Dach zum Liegen.

Der 39-Jährige wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich

verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Bei der Erstversorgung am Unfallort wurde bei dem Verunfallten

Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Aufgrund der

medizinischen Versorgung war ein Atemalkoholtest bei ihm jedoch nicht

möglich. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, welche kurze

Zeit später im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen

geborgen. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 4.000,- Euro.



