POL-GÜ: Sperrung L14 bei Glasewitz wegen Verkehrsunfall

Am 08.11.21 kam es gegen 16:10 Uhr auf der L14 Höhe Glasewitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 69-jährige deutsche Unfallverursacher kam aus ungeklärten Gründen mit seinem SUV mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Der Fahrzeugführer des SUV und der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer des Lkw erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen wie Schürfwunden und Prellungen. Der Beifahrer des SUV blieb sogar unverletzt.

Am SUV entstand Totalschaden, aber auch der Lkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf zirka 70.000 EUR geschätzt.

Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe kam zusätzlich die Feuerwehr Glasewitz mit zwei Fahrzeugen und sechs Kameraden zum Einsatz.

