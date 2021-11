POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der B 192 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Waren/ Müritz (ots) -



Am 08.11.2021 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B 192 zwischen

Klink und Waren ein Verkehrsunfall bei dem fünf Personen verletzt

wurden.

Eine 59-jährige Fahrerin eines PKW BMW befuhr die B 192 aus Richtung

Klink kommend in Richtung Waren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam

sie mit ihren PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit

einem entgegenkommenden Linienbus der Mecklenburg-Vorpommerschen

Verkehrsgesellschaft MBH (MVVG). Im Bus befanden sich insgesamt 27

Personen, einschließlich des 66-jährigen Busfahrers. Durch den

Zusammenstoß erlitten fünf Fahrgäste, vier männliche im Alter von 20,

33, 38 und 59 Jahren sowie eine 36-jährige Frau, Verletzungen. Alle

Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Bei allen beteiligten Personen handelt es

sich um deutsche Staatsbürger. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.

21.000,00 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde in

eigener Zuständigkeit der unverletzten Fahrerin durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Die B 192 musste für die

Unfallaufnahme und Bergung ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell