POL-NB: PKW überschlägt sich in Kurve bei Groß Trebbow

Groß Trebbow/ Neustrelitz (ots) -



Am 08.11.2021 gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße von Groß Trebbow zur B 198 ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford die ehemalige B 198 von Neustrelitz in Richtung Groß Trebbow, als dieser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich in der weiteren Folge und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer des verunfallten PKW wurde nicht lebensbedrohlich verletzt und kam zur weiteren Untersuchung und Beobachtung ins Klinikum nach Neustrelitz. Weitere Informationen zum Verletzungsgrad des Fahrzeugführers sind nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.



