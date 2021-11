POL-LWL: Sehbehinderte Jugendliche von Unbekannten angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Grabow (ots) -



In Grabow ist am Sonntagnachmittag ein sehbehindertes 15-jähriges Mädchen von mehreren Jugendlichen angegriffen worden. Dabei erlitt das Opfer mehrere Prellungen und Hautabschürfungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Prislicher Straße nahe eines dortigen Bäckereigeschäftes. Nach Angaben der 15-Jährigen wurde sie durch vier Jugendliche grundlos angegriffen und dabei geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Angreifer. Das Mädchen wurde später einem Arzt vorgestellt und untersucht. Die Polizei nahm nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf und fahndet jetzt nach den noch unbekannten Angreifern, die vermutlich aus der Region stammen. Die Täter sprachen Deutsch. Einer der Angreifer soll weiße Turnschuhe, ein anderer eine Brille getragen haben. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei nun auch um Hinweise zu diesem Vorfall. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen.



