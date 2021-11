POL-LWL: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldkartenbetrüger

Pampow/Hagenow (ots) -



Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann der im Verdacht steht, mit einer gestohlenen Geldkarte mehrfach Bargeld von Geldautomaten abgehoben und Einkäufe in Supermärkten bezahlt zu haben. Dabei entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die komplette Pressemitteilung sowie ein Foto des Tatverdächtigen ist über den beigefügten Link abrufbar.

https://fcld.ly/betrug/



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell