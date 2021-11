Taschendieb hob Bargeld mit gestohlener Geldkarte ab – Öffentlichkeitsfahndung

Details anzeigen Wer kennt diesen Mann? Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann der im Verdacht steht, mit einer gestohlenen Geldkarte mehrfach Bargeld von Geldautomaten abgehoben und Einkäufe in Supermärkten bezahlt zu haben. Dabei entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte Juli dieses Jahres in Pampow, als einer Frau beim Einkaufen unbemerkt das Portmonee gestohlen wurde. Der Täter hatte binnen zweier Stunden in 18 Fällen damit Geld vom Konto der Frau abgehoben bzw. mit der entwendeten Geldkarte Einkäufe in Discountmärkten in Schwerin und Gadebusch bezahlt. Persönliche Papiere des Opfers, die ebenfalls verschwunden waren, wurden durch einen Zeugen später in einer Mülltonne in Pampow gefunden.

Eine Überwachungskamera aus einem Geldinstitut hat ein Foto von dem mutmaßlichen Täter angefertigt, als dieser Bargeld mit der gestohlenen Geldkarte von einem Geldautomaten abhob. Die Polizei, die wegen Diebstahls und Betruges ermittelt, fahndet nach diesem Mann und bittet jetzt auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise auf die hier abgebildete Person geben kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) in Verbindung setzen.