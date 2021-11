POL-SN: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Freitag erlitt eine 25-jährige Schwangere einen Schock und wurde vorsorglich mittels RTW ins Klinikum verbracht. Die 25-Jährige aus Gallentin befuhr die Wismarsche Straße in Richtung Friedensberg. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie beim Linksabbiegen die Straßenbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von insgesamt ca. 10.000EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



