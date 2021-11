POL-LWL: Strafanzeige gegen Fahrradfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Hagenow (ots) -



Die Polizei zog am frühen Sonntagmorgen in Hagenow einen alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr, bei dem die Beamten kurz darauf einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille feststellten. Die Polizei nahm eine Strafanzeige gegen den 31-jährigen deutschen Fahrradfahrer auf und brachte ihn zur Blutprobenentnahme. Ursprünglich hatte die Polizei den Fahrradfahrer kontrolliert, da er in der Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung am Fahrrad und mit dem Smartphone telefoniert unterwegs war.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell