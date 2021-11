POL-LWL: LKW mit Anhänger fährt sich im gesperrten Baustellenbereich fest

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Auf der A24 bei Neustadt-Glewe hat sich am Freitag ein LKW-Gespann im gesperrten Baustellenbereich komplett festgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen ignorierte der 45-jährige polnische Fahrzeugführer die örtliche Baustellenumleitung und fuhr wissentlich in den gesperrten Baustellenbereich hinein, um die nahegelegene Anschlussstelle Neustadt-Glewe zu erreichen. Nach einigen hundert Metern musste der Fahrer seine Fahrt stoppen, da er innerhalb der Baustelle einen ca. halben Meter tiefen Fahrbahnabsatz mit seinem Gespann nicht überwinden konnte. Um seine Fahrt weiter in Richtung der Anschlussstelle fortzusetzen, lenkte er seinen LKW in die aufgeweichte Bankette in welcher er sich dann komplett festfuhr. Der 45-Jährige verständigte daraufhin einen Kollegen, der ebenfalls mit seinem LKW in den gesperrten Baustellenbereich fuhr, um das festgefahrene Gespann herauszuziehen. Die zwischenzeitlich durch aufmerksame Autofahrer verständigte Polizei, veranlasste dann die Bergung des festgefahrenen LKW, die dann insgesamt 6 Stunden andauerte. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 110 Euro und einem Punkt rechnen. Während der polizeilichen Maßnahmen schickte die Polizei eine weitere Autofahrerin zurück, die ebenfalls versucht hatte über den gesperrten Baustellenbereich die Anschlussstelle zu erreichen.



