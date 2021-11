POL-LWL: Polizei zog alkoholisierten LKW-Fahrer von der Autobahn

Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Stolpe hat die Polizei am späten Samstagabend bei einem LKW-Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,54 Promille festgestellt. Gegen den 38-jährigen bulgarischen Fahrer ist daraufhin Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Ursprünglich war der LKW wegen eines Defekts an der Beleuchtung aufgefallen. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Stolpe kontrollierte daraufhin den Fahrer und stellte Atemalkoholgeruch bei ihm fest.



