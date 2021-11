POL-NB: Tatverdächtiger nach Körperverletzung in Burg Stargard festgestellt

Burg Stargard (ots) -



Am 06.11.2021 wurde die Polizei per Notruf gegen 01:45 Uhr über ein Körperverletzungsdelikt in Burg Stargard informiert. Daraufhin suchten Beamte des Polizeireviers Friedland den 19-jährigen Geschädigten auf und befragten ihn zum Geschehen. Er gab an, auf offener Straße von einem ihm unbekannten Mann unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund geschlagen worden zu sein. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Eine umgehende medizinische Versorgung lehnte er jedoch ab.



Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Tatverdächtigen und seiner Begleiterin, konnten die Beamten einen 22-Jährigen und seine 17-jährige Begleiterin im Nahbereich antreffen. Gegen ihn wurde eine Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland übergeben. Zu der ihm vorgeworfenen Tat wollte sich der Mann nicht äußern. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,63 Promille.



Bei allen Personen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell