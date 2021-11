POL-NB: Einbruch in ein Wohnhaus - Unbekannte Täter flüchten mit dunklem BMW

17237 Krienke/ Kratzeburg (ots) -



In der Nacht zum 08.11.2021 kam es in der Ortschaft Krienke bei Kratzeburg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.



Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr des 08.11.2021 gewaltsam in das betreffende Wohnhaus am Ortsrand. Sie flüchteten nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut mit einem dunklen BMW der 5er Reihe und Berliner Kennzeichen in Richtung Granzin. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg führten am Tatort die Spurensuche und -sicherung durch. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz werden Zeugen gesucht. Personen, die auffällige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem dunklen BMW gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zum dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell