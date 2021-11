POL-LWL: Polizei überwältigt Mann mit Astsäge

Parchim (ots) -



Nach mehreren Hinweisen hat die Polizei am Samstagnachmittag in Parchim einen Mann überwältigt, der in bedrohlicher und aggressiver Art und Weise mit einer Handastsäge in der Stadt unterwegs war. Der 38-Jährige soll mit der spitzen Säge in der Hand laut brüllend in der Innenstadt verbale Bedrohungen von sich gegeben haben. Zeugen vermuteten zunächst, dass es sich bei dem Gegenstand um ein großes Messer handeln könnte. Mehrere Passanten fühlten sich bedroht und informierten die Polizei. Polizisten trafen den 38-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später auf dem Ostring an und forderten ihn mehrfach auf, die Säge fallen zu lassen. Erst nach der Androhung von Reizgas ließ der deutsche Tatverdächtige den Gegenstand fallen. Ihm wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Daraufhin wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort ist bei dem polizeibekannten Mann ein Atemalkoholwert von 2,32 Promille festgestellt worden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Bedrohung erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell