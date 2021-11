POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der BAB 19

Güstrow/Linstow (ots) -



Auf der BAB 19 FR Berlin, zwischen den Anschlussstellen Linstow und

Malchow, kam es zu einen Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten

Pkw.

Der 81-jährige Fahrer eines Pkw Dacia Dokker war abgelenkt und

bemerkte den vor ihm fahrnden Pkw Opel Adam zu spät.

Der Dacia kollidierte dann mit dem Heck des Opel.

Dadurch drehte sich dieser und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Bankette überschlug sich der Pkw Opel und kam dann auf den

Rädern zum Stehen.

Der Dacia kam nach der Kollission nach links von der Fahrbahn ab.

Nach dem Anprall an die Mittelschutzplanke kam der Dacia auf dem

Standstreifen zum Stehen.

Die 70-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris fuhr unmittelbar hinter

diesen Pkw.

Um nicht in das Unfallgeschehen verwickelt zu werden verringerte sie

sofort ihre Fahrgeschwindigkeit.

Dies bemerkte der Fahrer eines VW Golf zu spät.

Der 20-jährige Fahrer versuchte noch auszuweichen, prallte dann

jedoch mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Spiegel des

Toyota.

Bei dem Unfall wurde der 56-jährige Fahrer des Pkw Opel leicht

verletzt.

Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

Alle an dem Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger

aus den Ländern Brandenburg, Sachsen und Berlin.

Für die Erstversorgung der Beteiligten war die A 19 eine Stunde voll

gesperrt.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn war die

A 19 bis 17:15 Uhr halbseitig gesperrt.



Thoralf Ott

Polizeihauptkommissar



Autobahnpolizei Linstow

Hechtschwanz 2

18292 Linstow

Tel: 038457 333 0

Fax: 038457 333 26



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell