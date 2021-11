POL-NB: Diebstahl von Teilen einer Solaranlage

Pasewalk (ots) -



Am Morgen des 07.11.2021 wurde der Polizei ein Diebstahl von Teilen einer Solaranlage in Pasewalk gemeldet. An einem ehemaligen Stallgebäude im Steinbrinker Weg wurden mehrere Wechselrichter entwendet. Unbekannte Täter durchtrennten elektrische Kabel, lösten sechs Wechselrichter aus der Verankerung und entwendeten diese. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



