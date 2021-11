POL-NB: Zwei Radfahrer nach Kollision in Waren (Müritz) verletzt in Klinik

Waren (Müritz) (ots) -



Nach einem Zusammenstoß am 05.11.2021, 16:50 Uhr wurden in Waren (Müritz) zwei Radfahrer (deutsche Staatsbürger) verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Frau den Geh-und Radweg in der Gievitzer Straße. Dort kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 22-jährigen E-Biker. Beide beteiligten Radler wurden dabei verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Kliniken in Waren (Müritz) und Neubrandenburg. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.





