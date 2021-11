POL-LWL: Schwerverletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall

Brüel (ots) -



Am Donnerstagabend kam es bei Brüel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwerverletzt wurde. Nach eigenen Angaben wurde die Fahrerin durch Geschehnisse außerhalb ihres Fahrzeugs abgelenkt und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Baum. Die 18-jährige deutsche Fahrerin musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf 6000EUR.



