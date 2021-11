POL-LWL: Leichtverletzte Fahrzeugführerin nach LKW-Unfall

Eldena (ots) -



Am Freitagmorgen kam es bei Eldena zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines LKW leichtverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam die 34-jährige deutsche Fahrzeugführerin in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte infolgedessen mit einem Baum. Die Fahrerin erlitt Verletzungen im Oberkörperbereich und musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000EUR. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass unangepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte.



