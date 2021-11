POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Demmin

Demmin (ots) -



Seit dem gestrigen 04.11.2021 wird in Demmin ein 13-jähriges Mädchen vermisst.

Ein Foto und eine Personenbeschreibung der Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3wwkQfv



Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell