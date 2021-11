Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Demmin

Details anzeigen Foto der vermissten Celine Unger Foto der vermissten Celine Unger

Seit dem gestrigen 04.11.2021 wird die 13-jährige Celine Unger aus Demmin vermisst.

Celine wurde letztmalig gegen 07:00 Uhr des 04.11.2021 an ihrer Wohnanschrift in der August-Bebel-Straße in Demmin gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Celine ist ca. 1,65m groß und von schlanker Gestalt. Sie hat lange, dunkelbraune Haare. Zu ihrer Bekleidung kann gesagt werden, dass sie eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose trägt. Die Hose ist an den Seiten mit einem bronzefarbenen Streifen versehen.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.