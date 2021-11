POL-NB: Ein Tatverdächtiger nach rassistischem Angriff ermittelt

Neubrandenburg (ots) -



Wie wir bereits mitteilten, kam es am 02.11.21 zu einem vermutlich rassistisch motivierten Angriff auf einen 18-jährigen Jugendlichen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5063463



Nach einem Zeugenhinweis gelang es dem Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg am gestrigen Nachmittag, eine tatverdächtige Person zu ermitteln.



Der 40-Jährige Deutsche ist mehrfach polizeibekannt und räumte den Vorfall bereits in Teilen ein. Es handelt sich um den Hundehalter.



Die genauen Umstände des Sachverhaltes und die Identität des zweiten unbekannten Tatverdächtigen müssen weiter ermittelt werden.



