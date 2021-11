POL-GÜ: Feuer auf einem Hinterhof zerstört Gartenhaus und beschädigt Kleintransporter

Bützow (ots) -



Am 05.11.2021 gegen 00:48 Uhr riefen Anwohner bei der Rettungsleitstelle an und meldeten, dass es in der Neuen Bahnhofstraße in Bützow brennt. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Ein abgestelltes Fahrzeug konnte noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone herausgefahren werden, weißt aber dennoch starke Beschädigungen auf. Im Rahmen der Arbeit am Brandort und nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr sei es momentan nicht möglich, die Brandursache zu bestimmen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eröffnet. Der Sachschaden wird mit 5.000 Euro angegeben.

Die 15 Kameraden der Feuerwehr Bützow waren mit ihren zwei Fahrzeugen bis 02:40 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.



Während des Einsatzes kam gegen 02:00 Uhr der 34 jährige mit seinem Fahrrad zum Brandort gefahren. Die Beamten stellten fest, dass er alkoholisiert ist und führten eine Kontrolle durch. Er pustete zwei Promille und die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Alle Beteiligten in den geschilderten Sachverhalten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell