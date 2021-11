POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigslust (ots) -



In Ludwigslust haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Klenower Straße mittels mechanischer Gewalt aufgebrochen. Ein Anwohner teilte der Polizei den beschädigten Automaten am Donnerstagabend mit. Durch die Täter wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Zur Sicherung der Spuren, kam die Kriminalpolizei am Tatort zum Einsatz. Wie viel Bargeld sich in dem Automaten befand, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden am Zigarettenautomaten beläuft sich auf ein paar tausend Euro. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) entgegen.



