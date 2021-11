POL-NB: Umgestürzter Baum sorgt für zwei Verkehrsunfälle auf der B 109 bei Karlsburg (LK VG)

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 04.11.2021, gegen 20 Uhr ereigneten sich auf der B109 im Karlsburger Wald zwei Verkehrsunfälle mit Personen- und Sachschaden.

Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Hyundai Kona befuhr die Bundesstraße aus Richtung Karlsburg kommend in Richtung Anklam, als sie auf einen umgestürzten Baum, welcher quer auf der Straße lag, auffuhr. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 40.000 Euro. Die Fahrzeugführerin wurde durch die Rettungskräfte leichtverletzt in die Klinik nach Anklam verbracht.

Auf der Gegenspur fuhr beinahe zeitgleich ein Skoda Octavia mit einem 27-jährigen Fahrer ebenfalls auf den Baum auf. Am Skoda entstand jedoch lediglich Sachschaden an der Frontscheibe in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Karlsburg konnten das Hindernis von der Fahrbahn entfernen, sodass der Verkehr nach etwa einer halben Stunde wieder ungehindert fließen konnte. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



